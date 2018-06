Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dringt nach den Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ehe für alle auf eine schnelle Abstimmung im Bundestag. Schulz sagte am Dienstag in Berlin, er habe SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann gebeten, in dieser Frage mit dem Koalitionspartner Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam eine "Gewissensentscheidung" im Parlament zu ermöglichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.