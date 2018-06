Marburg (AFP) An drei Tagen hintereinander hat die Polizei im hessischen Marburg einen 20-Jährigen mit Drogen am Steuer gestoppt. "Dreimal unter Drogeneinfluss am Steuer, dreimal angehalten, dreimal Anzeige und auch dreimal Blutproben", erklärten die Beamten am Mittwoch. Erstmals sei der Mann am Montagabend, dann knapp zwölf Stunden später am Dienstagvormittag und schließlich wieder in der Nacht zum Mittwoch kontrolliert worden.

