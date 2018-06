Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow rechnet mit einem ersten Treffen von Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump während des G-20-Gipfels in Hamburg. "Wir gehen davon aus, dass es zu einem Treffen kommen wird, da sich beide Präsidenten zur selben Zeit in derselben Stadt, demselben Gebäude und sogar im selben Raum aufhalten," sagte Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der sich zur Eröffnung einer Städtepartnerkonferenz im südrussischen Krasnodar aufhält.

