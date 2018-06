Brüssel (AFP) Angesichts massiven US-Drucks werden die europäischen Nato-Staaten und Kanada ihre Verteidigungsausgaben in diesem Jahr voraussichtlich deutlich steigern. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel sagte, erwartet die Allianz 2017 bei diesen Verbündeten ein Ausgabenplus von 4,3 Prozent. Damit hätten die europäischen Verbündeten und Kanada drei Jahre in Folge ihre Ausgaben erhöht und insgesamt 45,8 Milliarden Dollar (40,6 Milliarden Euro) mehr für Verteidigung ausgegeben.

