Montrouge (AFP) Beim Bau eines Atomreaktors im nordfranzösischen Flamanville gibt es neue Probleme. Die französische Atomsicherheitsbehörde ASN erklärte am Mittwoch, der Deckel des Reaktorbehälters müsse Ende 2024 ausgetauscht werden - nur sechs Jahre nach der für Ende 2018 angestrebten Inbetriebnahme. Zur Begründung führte die Behörde in einer vorläufigen Entscheidung Probleme beim verbauten Stahl an.

