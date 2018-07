Bremen (SID) - Der treffsicherste ausländische Spieler der Bundesliga-Geschichte, Claudio Pizarro, hat offenbar keine Zukunft bei Fußball-Erstligist Werder Bremen. Nach Informationen der Sport Bild ist der 38-Jährige von Trainer Alexander Nouri nicht zur individuellen Leistungsdiagnostik in dieser Woche eingeladen worden.

Grund soll das Alter des Peruaners sein, demnach wäre eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Vertrags ausgeschlossen.

Pizarro, der für Bremen und Bayern München insgesamt 190 Tore in der Bundesliga erzielte, hatte im Mai in einem Interview mit dem Sportmagazin Socrates den Wunsch geäußert, "mindestens ein Jahr" noch zu spielen, "am liebsten in Deutschland".

Verletzungsbedingt war der Südamerikaner in der vergangenen Saison bei den Hanseaten über eine Reservistenrolle nicht mehr hinausgekommen.