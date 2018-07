Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg tritt in der Saisonvorbereitung zu einem Testspiel beim FC Fulham an. Die Partie beim englischen Zweitligisten findet am 29. Juli im Craven Cottage statt (16.00 Uhr MESZ). Damit endet das zweite Trainingslager der Wölfe in der Klosterpforte/Marienfeld vier Tage nach dem Start bereits am 28. Juli.