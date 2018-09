Darmstadt (SID) - Der Jahres-Weltbeste Rico Freimuth (SV Halle) und Carolin Schäfer (Frankfurt) führen wie erwartet das Aufgebot der deutschen Mehrkämpfer für die Weltmeisterschaften im August in London an. Zehnkämpfer Freimuth, WM-Dritter von 2015, hatte die Saison-Höchstmarke am vergangenen Wochenende bei seinem Sieg in Ratingen auf 8663 Punkte geschraubt, die Olympia-Fünfte Schäfer war an gleicher Stätte im Siebenkampf mit 6667 Zählern eine Klasse für sich.

Neben den beiden Medaillenaspiranten nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch für den Zehnkampf noch den Olympia-Vierten Kai Kazmirek (LG Rhein/Wied) und den EM-Neunten Mathias Brugger (SSV Ulm). Schäfer wird begleitet von Claudia Salman-Rath (Frankfurt).

Das Gros des DLV-WM-Teams wird im Anschluss an die deutschen Meisterschaften (8./9. Juli in Erfurt) nominiert und am 12. Juli bekannt gegeben.