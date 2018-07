Koblenz (SID) - Das deutsche Rollstuhlrugby-Team hat bei der Heim-EM im zweiten Gruppenspiel die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Christoph Werner verlor am Mittwoch in Koblenz gegen Paralympics-Teilnehmer Schweden 48:55 und muss damit trotz ihres 53:37-Auftakterfolgs gegen Finnland (Dienstag) um den Halbfinal-Einzug bangen.

Die EM-Gastgeber müssen in der Vorrunde einen der zwei ersten Gruppenplätze für den Sprung in die Vorschlussrunde belegen. Dritter und letzter Gruppengegner des deutschen Teams ist am Donnerstag (17.00 Uhr) Frankreich.

Insgesamt 144 Athletinnen und Athleten aus acht Nationen kämpfen in gemischten Teams um Europas Krone im Rollstuhlrugby, dem einzigen Vollkontakt-Behindertensport. Die Halbfinal-Teilnahme würde für die deutsche Mannschaft zugleich die Qualifikation für die WM 2018 in Sydney bedeuten, nachdem das Werner-Team die Paralympics 2016 in Rio de Janeiro verpasst hatte.