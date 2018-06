Madrid (SID) - Der fünfmalige Eiskunstlauf-Europameister Javier Fernandez aus Spanien will seine Laufbahn nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang beenden. Dies kündigte der Ex-Weltmeister in einem Interview an.

Letztes großes sportliches Ziel des 26-Jährigen ist die erste olympische Eiskunstlauf-Medaille für sein Heimatland. 2010 in Vancouver war Fernandez 14. geworden, vier Jahre später in Sotschi belegte er den vierten Platz.