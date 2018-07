Berlin (AFP) Die Deutsche Post DHL treibt die Umstellung der Paketzustellung auf Elektrofahrzeuge weiter voran. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte, sollen ab sofort Pakete in großen Teilen der Hauptstadt mittels 40 E-Fahrzeugen des Typs Streetscooter zu den Kunden gebracht werden. Bundesweit sei die Zahl der E-Transporter inzwischen auf rund 3000 gestiegen.

