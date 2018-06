Brüssel (AFP) Angesichts der Rückschläge im Kampf gegen die Taliban stockt die Nato ihre Truppen in Afghanistan um mehrere tausend Soldaten auf. "Ich kann heute bestätigen, dass wir unsere Präsenz in Afghanistan erhöhen werden", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstagabend beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses. Ziel ist des demnach, die radikalislamischen Taliban an den Verhandlungstisch zu zwingen und zu verhindern, dass Afghanistan ein "sicherer Hafen" für Terroristen wird.

