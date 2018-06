Krakau (SID) - Der spanische U21-Nationaltrainer Albert Celades hat die deutsche Mannschaft einen Tag vor dem EM-Finale in höchsten Tönen gelobt. "Deutschland ist eine Macht im Fußball, in jeder Altersklasse. Die U21 ist als Team stark, aber auch individuell. Spiele gegen Deutschland sind immer wichtig, das ist ein Klassiker", sagte Celades vor dem Endspiel am Freitag in Krakau (20.45/ZDF).

Gelassen reagierte Celades auf die Ankündigung mehrerer deutscher Spieler, den Spaniern "auf den Füßen" stehen zu wollen. "Wir gehen in dieses Spiel so wie in alle anderen Spiele des Turniers", sagte Celades.

Unter anderem Torhüter Julian Pollersbeck hatte gefordert, gegen die Spanier in der Defensive "richtig deutsch" zu spielen. "Gerade den Tiki-Taka-Spielern wie (Marco, Anm. d. Red.) Asensio muss man auf den Hacken stehen, dann haben die irgendwann keine Lust mehr", hatte der Schlussmann gesagt.