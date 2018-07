Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat in der Bundestagsdebatte zur Ehe für alle seine Ablehnung bekräftigt, aber auch seinen "Respekt vor beiden Seiten" deutlich gemacht. Er sei nach "intensivem Nachdenken und Überlegen der Meinung, dass die Ehe die Verbindung zwischen Mann und Frau ist", sagte Kauder am Freitag. Zugleich zweifelte Kauder erneut an, ob die Öffnung der Ehe für Homosexuelle verfassungskonform ist.

