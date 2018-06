Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat U20-Nationalspieler Florian Neuhaus von 1860 München verpflichtet. Der Mittelfeldspieler erhält einen langfristigen Vertrag und soll für die kommende Saison an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen werden.

"Er ist ein sehr interessanter junger Spieler, der in der vergangenen Saison den Durchbruch im Profifußball geschafft hat. Für ihn ist es wichtig, auf hohem Niveau weitere Spielpraxis zu sammeln, die soll er im nächsten Jahr in Düsseldorf bekommen", sagte Sportdirektor Max Eberl. Neuhaus (20) hat in der Spielzeit 2016/17 zwölf Zweitliga-Einsätze für 1860 absolviert.