Tokio (AFP) Auch Japan will den Mond erobern. Wie die nationale Raumfahrtbehörde am Freitag mitteilte, soll das Ziel etwa 2030 erreicht werden. Es ist das erste Mal, dass Japan damit kundtut, einen Astronauten weiter als zur Internationalen Raumstation ISS ins All zu schicken. Japan will sich an der Nasa-geführten Mission beteiligen, ab 2025 eine Raumstation in der Mondumlaufbahn zu bauen - als Zwischenstation auf dem Weg zum Fernziel Mars.

