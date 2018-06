Warschau (AFP) Polen will Denkmäler für die sowjetische Armee abbauen und in einem Bunker einlagern, in dem zu Sowjetzeiten Atomraketen gelagert wurden. Das Museum über den Kalten Krieg in der nordwestpolnischen Stadt Podborsko sei ausgewählt worden, weil dort früher Atomwaffen stationiert gewesen seien, "die die demokratische Welt hätten zerstören können", erklärte das Institut für Nationales Gedenken am Donnerstag in Warschau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.