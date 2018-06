Budapest (AFP) Rund zwei Wochen nach der Verabschiedung des umstrittenen NGO-Gesetzes in Ungarn droht einem wichtigem Treffpunkt für Aktivisten mehrerer Nichtregierungsorganisationen das Aus. Das Aurora-Zentrum in Budapest sei Opfer des rigorosen Vorgehens der Regierung gegen von US-Milliardär George Soros unterstützte Bürgerrechtsgruppen geworden, sagte der Sprecher des Zentrums, Aron Lukacs, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

