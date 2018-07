New York (AFP) Bei einem Angriff in einem Krankenhaus in New York sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Es sei noch unklar, wer der Angreifer sei und wie schwer die Verletzungen seien, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag (Ortszeit). Nach dem mutmaßlichen Täter werde gesucht. Der Vorfall ereignete sich im Lebanon Hospital im Stadtteil Bronx.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.