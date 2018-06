Ludwigshafen (AFP) Nach dem europäischen Trauerakt in Straßburg für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) ist sein Sarg in seiner Heimatstadt Ludwigshafen eingetroffen. Ein Hubschrauber flog diesen am Samstagnachmittag von Frankreich nach Deutschland. Nach der Landung setzte sich nach Angaben der Polizei der Trauerzug durch Ludwigshafen in Bewegung.

