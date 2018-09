Paderborn (SID) - Fußball-Drittligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Innenverteidiger Tim Sebastian (33) in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das gab der Ex-Bundesligist am Samstag bekannt. Sebastian war in der Winterpause 2015/16 nach Paderborn gekommen und besaß noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Bereits vor zwei Wochen hatte sich der Verein von Mittelfeldspieler Niko Dobros getrennt.