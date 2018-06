Chicago (SID) - Die deutschen Profigolferinnen Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) sind beim Turnier der US-Damen-Tour in Olympic Fields/Illinois am Cut gescheitert. Auf dem Par-71-Platz spielten beide am zweiten Tag eine 73 und verpassten damit die Qualifikation für die beiden Schlussrunden. Der Cut lag bei 144, Gal kam auf 146, Masson auf 148 Schläge.

Es führen mit jeweils 135 Schlägen die Südkoreanerin Kim Sei-young und die Amerikanerin Danielle Kang.