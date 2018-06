Nürnberg (dpa) - BMW-Fahrer Bruno Spengler hat den siebten DTM-Saisonlauf auf dem Norisring gewonnen.

Der Kanadier entschied dank eines starken Starts das Rennen auf dem Stadtkurs am Nürnberger Dutzendteich vor Markenkollege Maxime Martin aus Belgien für sich. Dritter auf zunächst regennasser Strecke wurde Audi-Pilot Mattias Ekström, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters übernahm. Der Schwede löste seinen Audi-Gefährten René Rast an der Spitze ab, der nach einer Durchfahrtstrafe als Zwölfter punktlos blieb.

Von der Pole Position hatte BMW-Fahrer Martin einen ebenso schlechten Start erwischt wie der neben ihm stehende Rast. Spengler zwängte sich an dem Duo vorbei und übernahm die Führung, die er bis ins Ziel behielt. Es war der erste DTM-Sieg für BMW seit September 2016. Spengler hatte sogar vor vier Jahren zuletzt gewonnen.

Pech hatte der bisherige Gesamtzweite Lukas Auer. Nach wenigen Metern wurde der Mercedes des Österreichers bei einem Crash irreparabel beschädigt. Wie schon zuletzt in Budapest blieb Auer damit erneut ohne Punkte. Aber auch sein Titelrivale Rast patzte. Die Strafe wegen des verbotenen Überfahrens der gelben Linie bei der Boxenausfahrt kostete den Mindener einen möglichen Podiumsplatz.

Im Klassement liegt Ekström nun mit 77 Punkten vor Rast, der 72 Zähler hat. Dritter ist in Jamie Green mit 71 Punkten ein weiterer Audi-Fahrer. Der achte Saisonlauf wird am Sonntag (17.25 Uhr) ebenfalls auf dem Norisring gefahren.

DTM

Fahrerfeld

Audi in der DTM

BMW in der DTM

Mercedes in der DTM

DTM bei Youtube

Sportliches Regelwerk der DTM

Technisches Regelwerk der DTM

Norisring

Steckbrief Rast