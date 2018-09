Düsseldorf (SID) - Die Tour de France hat am Samstag zum vierten Mal in ihrer Geschichte in Deutschland begonnen. Auf den Tag genau 30 Jahre nach dem Grand Départ in Berlin startete das größte Radrennen der Welt in Düsseldorf. Der französische Profi Elie Gesbert eröffnete das Rennen um 15.15 Uhr als erster Starter des Auftakt-Zeitfahrens über 14 km entlang des Rheinufers.

Sieganwärter Tony Martin (Cottbus/Katjuscha-Alpecin) rollt um 18.20 Uhr von der Startrampe, als letzter geht Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien/Sky) um 18.32 Uhr auf den Kurs. 198 Radprofis aus 22 Teams nehmen an der 104. Großen Schleife teil, darunter 16 deutsche Fahrer. Nach 21 Etappen und 3540 km endet die Frankreich-Rundfahrt am 23. Juli traditionell in Paris.