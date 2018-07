Miami (AFP) Bei einer Schießerei in einer Discothek im US-Bundesstaat Arkansas sind 17 Menschen verletzt worden. Auslöser für die Schießerei in dem Club in Little Rock sei offenbar ein Streit bei einem Konzert gewesen, meldete die Polizei am Samstag.

