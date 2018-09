Berlin (AFP) "Pubertier"-Autor Jan Weiler hält es für falsch, wenn Eltern die Freunde ihrer Kinder sein wollen. "Ich will nicht der Freund unserer Kinder sein. Das ist eine Rolle, die die Kinder total überfordert", sagte Weiler der "Welt am Sonntag". Wenn sie an den Problemen der Eltern teilnehmen sollten, werde ihnen zu viel zugemutet.

