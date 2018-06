Hamburg (dpa) - Mit der ersten Großdemonstration starten die Gegner der G20-Politik heute in Hamburg in einen Protestmarathon bis zum Gipfel am kommenden Freitag und Samstag. Zu dem "familienfreundlichen Protesttag" unter dem Motto "Protestwelle" erwarten die Organisatoren nach eigenen Angaben Zehntausende Teilnehmer. Der Marsch führt am Mittag vom Rathausmarkt durch die Innenstadt und wieder zurück. Parallel dazu sollen sich rund 200 Kanus, Boote und Flöße auf der Binnenalster beteiligen.

