Luxemburg (AFP) Auf dem Arbeitsmarkt in Europa hat sich im Mai kaum etwas bewegt. In der Eurozone betrug die Arbeitslosenquote wie schon im Vormonat 9,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. In der EU blieb die Quote mit 7,8 Prozent gleichfalls unverändert. In beiden Fällen ist es weiter der niedrigste Stand seit mehr als acht Jahren.

