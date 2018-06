Berlin (AFP) CDU und CSU wollen mit der Aussicht auf niedrigere Steuern im Wahlkampf um Stimmen werben. "Wir senken die Steuern ohne Gegenfinanzierung", sagte CSU-Chef Horst Seehofer vor Beginn der abschließenden Beratungen der Unionsparteien über das gemeinsame Wahlprogramm am Montag in Berlin. "Bei uns wird an keiner Stelle eine Steuer erhöht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.