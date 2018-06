Barcelona (SID) - Panne beim FC Barcelona: Der Verein von Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (25) hat sich bei der Gratulation zum Triumph beim Confed Cup mit den deutschen Nationalfarben vertan. Die Katalanen veröffentlichten nach dem 1:0-Sieg der DFB-Elf gegen Chile auf Facebook ein Foto des Torhüters mit schwarz-gold-roten Farben und einer belgischen Fahne statt einer schwarz-rot-goldenen Flagge.

Wenig später löschte der 24-malige spanische Meister, bei dem ter Stegen seit 2014 unter Vertrag steht, den Post wieder. Auf Twitter gratuliert Barcelona dem 25-Jährigen mittlerweile neutral - ganz ohne Flagge.

Schon unmittelbar nach dem Confed-Cup-Finale hatte ter Stegen auf der Pressekonferenz mit einer Verwechslung zu kämpfen gehabt. Der FIFA-Offizielle kündigte statt ter Stegen Julian Draxler an, obwohl der deutsche Schlussmann zum "Man of the Match" gekürt worden war und auf dem Podium Platz genommen hatte. Der Ex-Gladbacher nahm den Fauxpas des Offiziellen mit einem Lächeln zur Kenntnis.