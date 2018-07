Kuwait-Stadt (AFP) Katar hat seine offizielle Antwort auf eine Liste von 13 Forderungen durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten übergeben. Außenminister Scheich Mohammed bin Abderrahman al-Thani übergab das Antwortschreiben am Montag dem Emir von Kuwait, wie ein Regierungsvertreter am Golf sagte. Der Herrscher von Kuwait tritt als Vermittler in der Krise auf. Details aus dem Schreiben wurden zunächst nicht veröffentlicht.

