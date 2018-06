Caracas (AFP) Im Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro will Venezuelas Opposition die vom Staatschef angestrebte Verfassungsreform mit einer Volksabstimmung verhindern. "Lasst das Volk entscheiden", forderte der oppositionelle Parlamentspräsident Julio Borges am Montag. Die verfassunggebende Versammlung, die Maduro einberufen will, sei "verfassungswidrig", sagte Borges in einer Rede in Caracas. Die Volksabstimmung soll der Opposition zufolge am 16. Juli stattfinden.

