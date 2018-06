Peking (AFP) Nach dem neuerlichen Raketentest durch Nordkorea hat China Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Peking mache nicht genug Druck auf Pjöngjang. Das chinesische Außenministerium erklärte am Dienstag, es setze sich "unnachgiebig" für eine Lösung der Spannungen in der Region ein. China gilt als Verbündeter der Führung in Pjöngjang.

