New York (AFP) Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen hat vor möglichen "katastrophalen" Folgen einer weiteren Eskalation der Krise mit Nordkorea gewarnt. Liu Jieyi sagte am Montag in New York, der Konflikt könne "außer Kontrolle geraten", wenn es nicht gelinge, die Spannungen abzubauen. "Derzeit sind die Spannungen hoch und wir würden gewiss gern eine Deeskalation sehen", sagte der Diplomat einen Tag nach einem Telefonat zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump unter anderem über das nordkoreanische Atomprogramm.

