Berlin (AFP) Angesichts der Repressionen gegen regierungskritische Wissenschaftler in der Türkei bereut die Leitung der Technischen Universität (TU) Berlin die Vergabe der Ehrendoktorwürde an Ministerpräsident Binali Yildirim. "Die TU bedauert die damalige Vergabe und betont ausdrücklich, dass Herr Yildirim heute keine solche Ehrung mehr erfahren würde", erklärte am Dienstag der Akademische Senat der TU. Für einen Titelentzug fehle aber die rechtliche Grundlage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.