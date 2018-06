Brüssel (AFP) Die Flüchtlingskrise hält Europa wieder in Atem: Österreich bereitete am Dienstag wegen der hohen Ankunftszahlen in Italien Grenzkontrollen am Brenner vor und will sogar Soldaten einsetzen, um eine Weiterreise von Flüchtlingen zu verhindern. Die italienische Regierung bestellte aus Protest den österreichischen Botschafter ein. Die EU-Kommission legte einen "Aktionsplan" zur Unterstützung des überlasteten Landes vor und verlangte "Solidarität" der anderen EU-Staaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.