Berlin (AFP) Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland steigt immer weiter: Nach der starken Zunahme auf 1408 im Jahr 2015 wuchs sie um knapp 14 Prozent auf 1600 im vergangenen Jahr an, wie aus dem am Dienstag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vorgelegten Verfassungsschutzbericht 2016 hervorgeht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.