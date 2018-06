Abu Dhabi (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel besucht heute das seit Wochen von seinen Nachbarländern isolierte Golfemirat Katar. Nach Gesprächen mit den Gegnern des kleinen, aber reichen Landes will er sich in der Hauptstadt Doha ein Bild von der Lage machen. Er hatte seine Reise gestern in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen. Beide Länder haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und die Grenzen geschlossen. Sie werfen Katar Unterstützung von Terroristen und Extremisten vor und haben einen Forderungskatalog vorgelegt, der bis morgen erfüllt werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.