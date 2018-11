Marbella (dpa) - Fahnder haben einen Prostitutionsring in Spanien und Bulgarien zerschlagen. Die Polizei nahm 34 Verdächtige fest, die es in spanischen Urlaubsorten auf die Wertsachen von Touristen abgesehen hatten. Europol koordinierte die Aktion. Dem Einsatz gingen dreijährige Ermittlungen in beiden Ländern voraus. 13 Frauen, die gezwungen worden sein sollen, sich im Nobelort Marbella und in Torremolinos an der Costa del Sol zu prostituieren, konnten befreit werden. Sie stammen aus den ärmsten Regionen Bulgariens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.