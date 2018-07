Schwerin (dpa) - Mecklenburg-Vorpommern wird erstmals von einer Ministerpräsidentin geführt. Der Landtag in Schwerin wählte die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zur neuen Regierungschefin. Sie erhielt 40 von 70 abgegebenen Stimmen. Die 43-Jährige SPD-Politikerin tritt die Nachfolge von Erwin Sellering an, der wegen einer Krebserkrankung Ende Mai seinen Rückzug angekündigt hatte. In Mecklenburg-Vorpommern regiert eine rot-schwarze Koalition aus SPD und CDU.

