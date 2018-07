Riad (AFP) Bei einem Sprengstoffanschlag im Osten von Saudi-Arabien ist am Dienstag ein Polizist getötet worden. Drei weitere Beamte seien bei dem Vorfall in der Region Katif verletzt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Riad mit. Er sprach von einem "terroristischen" Angriff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.