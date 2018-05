Köln (SID) - Gleich neun deutsche Tennisprofis sind am zweiten Turniertag im Einsatz, allen voran Vorjahres-Finalistin Angelique Kerber aus Kiel und Jungstar Alexander Zverev aus Hamburg. Die Weltranglistenerste Kerber trifft auf die Amerikanerin Irina Falconi, Zverev ist klarer Favorit im Match gegen den Russen Jewgeni Donskoi.

Bei der Tour de France steht der zweite Massensprint an, Marcel Kittel hat also die Chance auf seinen nächsten Tagessieg. Aber auch Ausreißer dürfen sich Chancen ausrechnen. Die Fahrt an den Großstädten Metz und Nancy vorbei ist zwar landschaftlich reiz-, fahrerisch aber nicht sonderlich anspruchsvoll. Das 207,5 Kilometer lange Teilstück endet in Vittel.

Die deutschen Frauen bestreiten ihre Generalprobe für die Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden. Gegner des Titelverteidigers ist Brasilien. Die Partie in Sandhausen wird um 17.45 Uhr angepfiffen.