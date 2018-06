München (SID) - Der nächste Würzburger für die Dallas Mavericks? Nach Informationen des Fachmagazins "BIG - Basketball in Deutschland" ist der NBA-Klub von Superstar Dirk Nowitzki an Nationalspieler Maximilian Kleber von Bayern München interessiert.

Bayern-Medienchef Andreas Burkert bestätigte dem SID auf Nachfrage, dass aus der NBA Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen bestehe. Eine Anfrage der Mavs bestätigte er allerdings nicht. Klebers Zukunft liege entweder beim FCB oder in der nordamerikanischen Profiliga, wobei die Entscheidung "bis zum 15. Juli" falle.

Kleber wurde wie der frühere NBA-Champion Nowitzki (39) in Würzburg geboren. Beide haben in ihrer Heimatstadt ihre Profikarriere gestartet und spielen auf der Power-Forward-Position. Laut BIG soll Klebers Teilnahme an der EM (31. August bis 17. September) durch den eventuellen Wechsel nicht gefährdet sein. Den Bayern winkt angeblich eine siebenstellige Ablösesumme.