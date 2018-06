Köln (AFP) Für die Parade zum Christopher Street Day am Sonntag in Köln hat die Polizei erneut ein Fahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt erlassen. Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als siebeneinhalb Tonnen dürfen den abgesperrten Bereich am Tag der Demonstration für Homosexuellenrechte nicht befahren, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach werden auch Sperren errichtet, um mögliche Angriff mit Autos, Lastwagen oder Bussen zu verhindern.

