Tripolis (AFP) Kämpfe zwischen bewaffneten Milizen haben den Flugverkehr in Libyens Hauptstadt Tripolis erheblich beeinträchtigt. Am Mittwochmorgen wurden die Flüge am internationalen Flughafen Mitiga angesichts der Gewalt gestrichen, wie aus Flughafenkreisen verlautete. Erst am Nachmittag normalisierte sich die Lage demnach wieder.

