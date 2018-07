Vittel (SID) - Für den britischen Sprintstar Mark Cavendish (Dimension Data) ist die Tour de France vorzeitig beendet. Das bestätigte sein Rennstall am späten Dienstagabend auf Twitter. Der 32-Jährige hat im Zielsprint der vierten Etappe in Vittel/Frankreich bei einem schweren Sturz einen Bruch des Schulterblattes erlitten. Der frühere Bahn-Weltmeister, Gewinner von 30 Tour-Etappen, wird zur fünften Etappe am Mittwoch nicht mehr antreten.

Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe hatte Cavendish am Dienstag mit dem Ellbogen in die Absperrgitter gedrängt. Die Rennjury schloss den Slowaken von der Frankreich-Rundfahrt aus.

SID nt tb