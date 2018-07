Köln (SID) - Ein deutsches Quartett spielt in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde. Sein persönliches Highlight erlebt dabei Dustin Brown, der wohl auf dem Centre Court auf Titelverteidiger Andy Murray trifft. Peter Gojowczyk spielt gegen den Spanier Roberto Bautista Agut, Florian Mayer gegen den ehemaligen US-Open-Champion Marin Cilic aus Kroatien. Bei den Frauen will Carina Witthöft auch gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka bestehen.

Bei der Tour de France steht dem Fahrer-Tross die bislang größte Prüfung bei der 104. Auflage bevor. Die 160,5 Kilometer lange Etappe endet mit dem Schlussanstieg nach La Planche de Belles Filles. Die Steigung beträgt in der Spitze 20 Prozent. Die Sprinter um Marcel Kittel und André Greipel stoßen dabei erstmals an ihre Grenzen.