Dresden (dpa) - Für die Opfer des Busunglücks auf der A9 in Oberfranken wird nach Angaben der Landeskirche für Samstag ein Trauergottesdienst in Dresden vorbereitet. In der Unterkirche der Frauenkirche solle an die 18 Toten erinnert sowie für Angehörige, Freunde und die 30 Verletzten gebetet werden, berichtete Radio Dresden. Bei dem Unfall eines Reisebusses aus der Oberlausitz kamen auch zwei Ehepaare aus der Landeshauptstadt ums Leben. Der Bus war auf dem Weg zum Gardasee in Oberfranken auf einen Laster aufgefahren und in Flammen aufgegangen.

