New York (dpa) - Schwächelnde US-Börsen: Negative Indizien für den Arbeitsmarkt und Spekulationen über ein globales Einläuten der Zinswende haben eine negative Richtung vorgegeben, zumal Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts schon seit geraumer Zeit zögerlich zu Werke gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,74 Prozent auf 21 320,04 Punkte. Der Eurokurs hat von den Spekulationen über ein baldiges Ende der ultralockeren Zinspolitik in Europa profitiert. Zuletzt wurden in New York 1,1421 Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt - fast ein Cent mehr als zur gleichen Zeit am Vortag.

