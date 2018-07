Stuttgart (AFP) Die E-Klasse und die SUV-Modelle kommen besonders gut an: Mercedes-Benz hat erneut so viele Autos wie nie verkauft. Im ersten Halbjahr lieferte die Marke mit dem Stern 1,14 Millionen Pkw aus und war damit "erfolgreich wie nie", wie Mercedes-Benz am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das zweite Quartal von April bis Juni sei mit knapp 584.000 ausgelieferten Autos das beste zweite Quartal überhaupt gewesen.

